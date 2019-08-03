Пик звездопада Персеиды ожидается с 12 на 13 августа

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно к Земле подлетает метеоритный поток, вызывающий красивое явление звездопада. В 2019 году Персеиды появятся уже с первых чисел августа, сообщает ТСН .

Персеиды будут активными практические весь месяц.

Пик звездопада ожидается в ночь с 12 на 13 августа - к земной атмосфере подойдет самый плотный поток метеоритов.

В 2019 году ожидаемая плотность метеоритного потока - около 120 в час. Это довольно высокий показатель.

Наблюдать за метеорами советуют между двумя ночи и четырьмя утра, но начинать можно уже с 10 часов вечера.-0-