Пик звездопада Персеиды ожидается с 12 на 13 августа

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно к Земле подлетает метеоритный поток, вызывающий красивое явление звездопада. В 2019 году Персеиды появятся уже с первых чисел августа, сообщает
Персеиды будут активными практические весь месяц.
Пик звездопада ожидается в ночь с 12 на 13 августа - к земной атмосфере подойдет самый плотный поток метеоритов.
В 2019 году ожидаемая плотность метеоритного потока - около 120 в час. Это довольно высокий показатель.
Наблюдать за метеорами советуют между двумя ночи и четырьмя утра, но начинать можно уже с 10 часов вечера.-0-
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