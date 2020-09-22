Пикантный пост Анны Хилькевич в Instagram вызвал неоднозначную реакцию - видео

Анна Хилькевич. Фото из Instagram
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Анна Хилькевич опубликовала в Instagram видео, которое вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков.
Звезда набрала десять миллионов фолловеров и поэтому решила их порадовать, показав грудь, однако что-то пошло не так. Хилькевич всегда обладала чувством юмора и в этот раз решила пошутить.
Многие поклонники уже приготовились увидеть бюст актрисы, но вместо этого появился волосатый торс. Кто-то из подписчиков расстроился, а другие, напротив, посмеялись от души. Поэтому пост быстро собрал более полумиллиона просмотров и множество разнообразных комментариев. -0-