Пилот гражданской авиации показал правильную позу для пассажира, которая может спасти жизнь (Видео) 

Фото Rusunion
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, который работает пилотом и записывает ролики в TikTok, недавно поделился полезной информацией, которая может свести риски к минимуму при аварийной посадке.
По словам пилота, самая правильная поза для пассажира при внештатной ситуации та, когда человек наклоняется вперед и крепко обхватывает голову руками. Кроме этого, мужчина посоветовал максимально сильно затягивать ремень безопасности и не сидеть с прямой спиной.
Помимо всего прочего, пилот не рекомендует людям упираться ногами в впереди стоящее кресло. При резком торможении или сильном ударе в таком положении можно легко сломать ноги. Также мужчина напомнил пассажирам, что всегда стоит следовать указаниям экипажа. -0-
По словам пилота, самая правильная поза для пассажира при внештатной ситуации та, когда человек наклоняется вперед и крепко обхватывает голову руками. Кроме этого, мужчина посоветовал максимально сильно затягивать ремень безопасности и не сидеть с прямой спиной.
Помимо всего прочего, пилот не рекомендует людям упираться ногами в впереди стоящее кресло. При резком торможении или сильном ударе в таком положении можно легко сломать ноги. Также мужчина напомнил пассажирам, что всегда стоит следовать указаниям экипажа. -0-