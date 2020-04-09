Пилот самолета нарисовал в небе пасхального кролика - фото

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный человек решил разнообразить свой досуг и изобразил в небе пасхального кролика, маршрут "забавного" полета опубликовали на сайте FlightRadar24.

По данным источника, пилот вылетел на легкомоторном самолете из деревни Лангенлипсдорф в Германии. Затем он облетел Берлин, изобразив в полете пасхального кролика, и совершил посадку в районе коммуны Ной-Цаухе.

Фото Flightradar24

Неизвестно, кем был этот человек, однако достоверно известно, что "кистью" стало воздушное судно Flight Design CTLS.-0-