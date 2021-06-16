Пилот записал на видео торнадо с уникального ракурса

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилот-планерист из США опубликовал в Facebook впечатляющие кадры, которые привлекли внимание юзеров.

Мужчина по имени Дэвил Эванс решил в штате Оклахома испытать свой новый летательный аппарат. Он поднялся в воздух, но во время полета угодил в мощный торнадо. Безмоторный планер начал кружить вокруг природного явления, а пилот понял, что это его шанс.

Дэвид Эванс достал камеру и смог запечатлеть на видео торнадо с уникального ракурса. Так он еще покружил вокруг вихря, а после смог благополучно приземлиться. Кадры впечатлили сеть и быстро собрали огромное число просмотров. -0-