Пилотам удалось "боком" посадить авиалайнер во время шторма - видео

Скриншот из видео

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилоты показали высший пилотаж, когда смогли посадить огромный пассажирский лайнер Airbus A380 во время сильного шторма "Дэннис". Кадры были опубликованы на YouTube-канале SpeedbirdTV. Случай произошел в британском аэропорту Хитроу. Самолет авиакомпании Etihad заходит на посадку "боком". Виной всему сильный ветер, скорость которого достигала 120 километров в час. Сначала воздушное судно зависает над полосой, а потом касается земли и выравнивается. Пилоты смогли побороть природную стихию и посадили лайнер с 525 пассажирами на борту. Напомним, шторм "Дэннис" ударил по Великобритании в выходные. Сильный дождь и ветер стал причиной выхода рек из берегов, были подтоплены дома. В результате разгула природной стихии погибли два человека. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!