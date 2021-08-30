Пилоты залетели в центр урагана "Ида" и записали все на видео

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские военные пилоты поделились в Twitter впечатляющими кадрами, которые восхитили пользователей.
На видео попал момент из кабины самолета, когда трясущееся из-за сильного ветра воздушное судно залетает в центр урагана "Ида". Преодолев плотную облачность, самолет оказался в эпицентре природного явления. Кадры восхитили сеть и собрали массу восторженных комментариев.
????????????????Flying into the eye of Category 4 #Hurricane #Ida— Terror Alarm (@terror_alarm) August 29, 2021
Credit: Lt. Cmdr. Doremus pic.twitter.com/vqWuNEKDUm
Напомним, ураган "Ида" обрушился на запад Кубы и уже добрался до берегов американской Луизианы. В штате была проведена эвакуация, а сформировавшемуся в Атлантическом океане урагану "Ида" была присвоена четвертая категория из пяти возможных. К вечеру 29 августа он ослабел до второй категории, однако по-прежнему грозил серьезными разрушениями. Разгул природной стихии признали стихийным бедствием. -0-