Пингвин спасся от косаток, запрыгнув в лодку к туристам (Видео)

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный момент в водах Антарктиды удалось запечатлеть туристам. Кадры опубликовали на YouTube.

Супружеская пара Мэтт и Анна Карстен отправились в Антарктиду, чтобы взглянуть на красоту местной природы. Туристы путешествуют по миру с 2010 года и видели много на своем пути, однако подобный инцидент впечатлил их до глубины души.

Группа отдыхающих плавала на лодке в проливе Жерлаш, когда встретили стаю косаток. К сожалению, этих млекопитающих повстречал и неудачливый пингвин. Хищники бросились за птицей в погоню, однако та не собиралась так просто сдаваться.

Пингвин заметил лодку с людьми и бросился в их сторону. Он несколько раз проплыл вокруг судна, уходя от погони. Казалось, что пингвин обречен, однако животное нашло выход. Не с первого раза, но все же ему удалось запрыгнуть в лодку к туристам, которые приняли его с распростертыми объятьями. Косатки поняли, что пернатый их обхитрил и отправились восвояси, а кадры набрали популярность в сети. -0-