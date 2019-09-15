Пирог-рекордсмен весом более 200 килограмм испекли в Нарьян-Маре

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый большой в России пирог с северными ягодами испекли в Нарьян-Маре 15 сентября, сообщает ТАСС.

Вес пирога - 208 кг 700 г. Для начинки были использованы брусника и морошка.

Размер пирога – 2х9 м. Его готовили пекари трех организаций, затем на площади фрагменты объединили и украсили. После того как результат зарегистрировали представители Книги рекордов России, пирог смогли попробовать все желающие.

В Нарьян-Маре 15 сентября проходит первый гастрономический фестиваль "Тундра", на котором жители и гости города могут попробовать блюда северной кухни и других регионов. На фестивале создается гастрономическая карта округа - стенд с картой, на который можно вносить мес