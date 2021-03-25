Пирс Броснан присоединился к киновселенной DC и сыграет Доктора Фейта

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25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда британского и американского кино Пирс Броснан получил одну из главных ролей в грядущем фильме DC "Черный Адам". Об этом сообщает портал ScreenRant.
67-летний актер присоединился к касту будущей картины, а на экране исполнит роль Кена Нельсона, или Доктора Фейта - обладателя магического Шлема Набу с множеством любопытных сил.
Кроме этого, персонаж Пирса Броснана имеет в рукаве множество других тузов. По информации издания, съемки кинокартины "Черный Адам", где главную роль исполнит Дуэйн Джонсон, стартуют в США в апреле. -0-