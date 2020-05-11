Пирс Броснан рассказал, как заставил Aston Martin подарить ему машину

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Пирс Броснан рассказал в интервью Esquire, как вынудил Aston Martin презентовать ему авто.

Голливудская звезда снялась в 20-ом фильме про Джеймса Бонда, где впервые за долгое время появился легендарный автомобиль знаменитого шпиона. После съемок актер настоял на том, чтобы производитель подарил ему этот Aston Martin, причем, с именными табличками. Сначала представители автомобильной марки отказались, поэтому Пирс Броснан пошел на крайние меры.

Во время премьеры фильма "Умри, но не сейчас", он намеренно не подходил к машине на пресс-конференции, что сыграло с Aston Martin злую шутку. Помимо всего прочего, к давлению на автопроизводителя актер подключил своего агента.

В итоге, британцы не стали спорить и подарили Пирсу Броснану Aston Martin с именными табличками. К сожалению, авто сгорело вместе с домом знаменитости в Малибу, когда там в 2015 году разразился крупный пожар. -0-