Письмо Бодлера продали на аукционе за 234 тыс. евро

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Письмо французского поэта Шарля Бодлера, в котором он сообщал о желании покончить с собой, ушло с молотка за 234 тыс. евро. Это в три раза выше стартовой цены. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Письмо датировано 30 июня 1845 года. Обращаясь к возлюбленной Жанне Дюваль, Бодлер пишет, что к моменту, когда она будет его читать, он уже будет мертв. Причиной своего решения свести счеты с жизнью он назвал неспособность справиться со скукой.

Затем Бодлер нанес себе ранение, но оно оказалось не смертельным. После той попытки суицида он прожил еще 22 года. За это время он написал свои главные произведения, в том числе поэтический сборник "Цветы зла".

Бодлер познакомился с Дюваль в 1842 году после ее переезда во Францию. Они были вместе 20 лет до ее смерти в 1862 году.

Аукционные дома нередко выставляют на торги письма известных людей. В 2014 году в Калифорнии было продано за 78 тыс. долларов письмо к Мэрилин Монро, которое написал ее муж - бейсболист Джо Ди Маджио.

В 2006 году в Париже 26 писем французского философа Вольтера императрице Екатерине II, датированных 1768-1777 годами, были проданы за рекордную сумму в 750 тыс. долларов.-0-