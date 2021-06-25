Письмо обиженной дочери к маме умилило сеть - она была откровенна!

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit мама поделилась забавной историей, которая повеселила юзеров.

Родительница рассказала, что ее дочь пишет "пассивно-агрессивные" письма каждый раз, когда малышка не согласна с решением взрослых. Очередным таким посланием от обиженной дочери к маме женщина поделилась в сети. Снимок умилил юзеров, ведь малышка была откровенна.

В своем письме ребенок написал много претензий, а также нарисовал свое эмоциональное состояние. Послание гласит, что девочка не хочет умываться, однако мама на этом настаивает. Это действие заставит дочку отвлечься от просмотра мультика, поэтому всю трагичность ситуации она передала в двух рисунках с эмоциями: веселое и взволнованное. Первое было перечеркнуто, а под вторым написано: "Как я себя чувствую".

Юзеры оказались в полном восторге от письма обиженной дочери. Неудивительно, что пост на Reddit быстро собрал массу комментариев и огромное число лайков. -0-