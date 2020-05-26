Письмо погибшего солдата достигло адресата спустя 80 лет

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Послание британского солдата, отправленное в 1940 году, дошло до его брата спустя 80 лет, сообщает издание The Mirror.

Рядовой Гарри Коул 26 мая 1940 года отправил своему брату письмо с фронта. Он написал, что немецкие солдаты скоро отступят. К сожалению, спустя три дня после отправки, мужчину настигла пуля снайпера.

Письмо потерялось, когда британским солдатам пришлось спешно эвакуироваться из Дюнкерка. Послание сохранил немецкий офицер, который в 1968 году передал его в архив. Только спустя 80 лет архивариус заметила, что письмо адресовано мужчине, который проживает в ее родной деревне.

Спустя 80 лет послание достигло адресата. Мужчина подтвердил, что солдат был его братом, а сам он не смог сдержать эмоций и отметил, что был в шоке, когда получил весточку от Гарри после стольких лет. -0-