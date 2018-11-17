Письмо Цоя жене и его студенческие фото выставят на аукционе

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одно из последних писем Виктора Цоя жене и нигде ранее не публиковавшиеся фотоснимки музыканта выставят на аукцион. Об этом сообщает российский телевизионный Пятый канал со ссылкой на генерального директора аукционного дома "Литфонд" Сергея Бурмистрова.

Письмо было написано за два месяца до трагической гибели лидера группы "Кино". Это большое письмо, в котором музыкант обсуждает личные вопросы.

На аукцион также будут выставлены редкие фотографии Цоя студенческого времени. Черно-белые снимки принес одногруппник рокера.-0-