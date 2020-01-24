Питбуль отреагировал на поцелуй малыша и умилил интернет - видео

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спящий питбуль очень мило отреагировал на поцелую малыша, чем сразил пользователей сети.

Видео публикует Daily Mail. На кадрах можно увидеть, как грозный питбуль спит на диване. В этот момент к нему подходит маленький ребенок и несколько раз целует собаку.

Многие пользователи сети уже готовились к тому, что реакция собаки будет жесткой, однако питомец лизнул малыша в ответ, чем умили и поразил сеть.

Реакция питбуля тронула пользователей интернета, а многие отметили, что даже самые грозные породы собак могут ответить добром на добро. Другие посчитали, что такая реакция - это результат грамотного воспитания и дрессировки питомца. -0-