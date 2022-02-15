Питомец американца стал подрабатывать будильником - забавное видео!

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США записала на видео своего кота и мужа, которые оказались в милой и забавной ситуации. Кадры разместили на YouTube.

Кот семейной пары стал подрабатывать будильником, что и записали на видео. Муж и жена отдыхали и решили вздремнуть, но через час к ним в комнату пробрался питомец. Пушистик понял, что мужчине пора просыпаться, поэтому сделал очень забавный и милый поступок, который привлек внимание юзеров.

Питомец забрался на кровать, подкрался к мужчине, а затем стал аккуратно лапкой бить по носу человека. Конечно, такой будильник сработал и в следующий момент американец проснулся. "Пушистый будильник" покорил пользователей сети, а ролик за короткое время собрал огромное число просмотров.-0-

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