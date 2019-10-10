ПЯТЬ эффективных средств борьбы с нежелательными "гостями" в доме

О появлении клопов в квартире или доме жильцы, к сожалению, узнают не сразу. Как правило, насекомым долго удается оставаться незамеченными. И это не удивительно, ведь паразиты ведут преимущественно ночной образ жизни, легко скрываются в мелких щелях благодаря своей плоской форме и небольшим размерам.

Красные зудящие волдыри на теле пострадавшие часто принимают за последствия атаки комаров или проявление аллергии. Однако если одновременно с множественными укусами вы обнаружили несколько бурых пятнышек засохшей крови на простыни, не стоит сомневаться – у вас появились постельные клопы.

Мириться с присутствием паразитов в квартире нельзя. Ведь их популяция разрастается в геометрической прогрессии и, соответственно, увеличивается количество укусов. Но страшен не только зуд и ранки. Ночные нападения лишают человека нормального сна, что быстро приводит к сильному истощению нервной системы.

Кроме того, экскременты и частички сброшенных после линьки покровов насекомых часто вызывают сильную аллергию. Болезни верхних дыхательных путей и даже бронхиальная астма могут быть спровоцированы продуктами жизнедеятельности этих незваных "квартирантов".

Как добиться быстрого и продолжительного эффекта в борьбе с клопами?

По мнению специалистов компании "Экосепт" победить паразитов можно и своими силами. Хорошего результата вполне реально добиться при грамотном использовании следующих препаратов:

-Combat SuperSpray – аэрозоль от бытовых насекомых корпорации "Хенкель" (Германия). Флакон оснащен дополнительной гибкой насадкой-трубочкой, которая позволяет распылить средство в самых труднодоступных местах.

-Раптор – профессиональное уничтожение клопов – действенное и удобное в применении аэрозольное средство, выпускаемое в России. Одной упаковки обычно хватает на несколько обработок. Это важно, поскольку для лучшего результата дезинсекцию необходимо повторить через 7-10 дней, чтобы уничтожить вылупившихся из яиц особей.

-Дихлофос-НЕО – универсальное российское средство, доступное и эффективное. Производитель улучшил формулу, и теперь у состава отсутствует так хорошо известный представителям старшего поколения неприятный запах.

Внимание! Важно понимать, что приятный запах или его вовсе отсутствие не означает абсолютную безопасность препарата для людей, даже если такая информация размещена на упаковке. На время распыления и некоторый период после обработки жильцам и домашним животным рекомендуется покинуть помещение.

-GET total – жидкое концентрированное средство для опрыскиваний (Россия). Высокоэффективное, губительно действует не только на взрослых клопов, но и на их яйца. Не требует повторной обработки. К недостаткам можно отнести высокую стоимость препарата.

-ДУСТ "Чистый дом" – порошкообразное средство российского производства. Используется в исходном состоянии без растворения в воде. Прекрасно подходит для обработки труднодоступных мест, имеет длительное действие. Не рекомендуется применять, если в доме проживают маленькие дети и домашние животные.

Препаратов, предназначенных для уничтожения бытовых насекомых много. Но стоит отметить, что результат вашей борьбы во многом будет зависеть от тщательности обработки. Клопы – великие мастера маскировки и зачастую обживают самые неожиданные места. А стоит пропустить несколько половозрелых особей или кладку яиц, как история ночных нападений повторится. Опыт, как говорится, дело наживное. Однако совсем не обязательно учиться на собственных ошибках. Профессионалы из службы дезинсекции готовы прийти на помощь и справиться даже с самым запущенным случаем. Второй плюс такого сотрудничества – вы наверняка избежите ошибок и не причините вреда собственному здоровью и здоровью близких вам людей. А это дорогого стоит!

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