Пятьдесят шесть фильмов вошли в официальную программу Каннского кинофестиваля

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отборочный комитет Каннского кинофестиваля объявил официальную программу 2020 года, в которую вошли 56 кинолент. Прямая трансляция пресс-конференции велась на официальном сайте фестиваля, передает ТАСС.

Эксперты Каннского кинофестиваля отобрали 56 из 2067 картин , созданных в этом году, сообщил генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо, представляя программу смотра.

"Отборочный комитет просмотрел 2067 фильмов при подготовке программы на 2020 год. Это больше, чем в любой предшествующий год", - отметил он.

Как сообщил директор кинофестиваля, из-за пандемии коронавируса Каннский фестиваль не удалось провести с 12 по 23 мая. До этого фестиваль, как напомнил Фремо, был отменен лишь в 1939 году.

Теперь было решено обязательно провести фестиваль в этом году, хотя и в другой форме.

Фремо также подчеркнул, что Каннский фестиваль решил поддержать фильмы, которые выйдут на экраны, чтобы помочь их прокатной судьбе.-0-