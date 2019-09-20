Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман шокировал подробностями своего романа с Мадонной

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда мирового баскетбола Деннис Родман во время промотура документального фильма, который спортсмену посвятила компания ESPN, раскрыл сенсационную подробность своего романа с певицей Мадонной, сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport .

Экс-баскетболист рассказал в интервью, что королева поп-музыки обещала $20 млн, если забеременеет от него. По его словам, Мадонна предложила деньги практически сразу после начала отношений и даже выписала чек, который пообещала отдать, когда родится ребенок.

Выдающийся игрок НБА и легендарная певица были одной из самых обсуждаемых пар Америки в 1990-е годы. Как отметил Деннис Родман, они с Мадонной встретились в идеальное время. "Ее карьера стояла на месте, а я был на подъеме. Мы мотивировали друг друга, сумев какое-то время идти в одном направлении", - сказал баскетболист.

Деннис Родман убежден, что он был не единственным, кому Мадонна делала такое предложение. Сама певица оставила высказывания экс-партнера без комментариев.-0-