Пятизвездочный отель в Вене возродил "имперскую традицию"

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях пандемии коронавируса пятизвездочный отель Sacher в Вене переживает самый низкий уровень бронирования в мирное время за свою 150-летнюю историю, пишет Bloomberg.

По этой причине руководство гостиницы решило возродить традицию, которая пользовалась популярностью у влиятельных людей в минувшие столетия. Отель начал сдавать все номера под проведение частных встреч, отмечает агентство.

Клиенты Sacher могут забронировать любую из комнат для частной вечеринки. При этом они могут быть уверены, что все происходящее в номерах останется секретом, пишет Bloomberg.

Другие австрийские гостиницы сейчас готовятся к открытию с 29 мая, подчеркивает Bloomberg. В связи с этим многие отели страны ищут, чем можно привлечь гостей.

Агентство подчеркивает, что возглавляемое австрийским канцлером Себастьяном Курцем правительство начало кампанию по поддержке туристической отрасли. Курц пообещал, что правительство профинансирует еженедельные тесты около 65 тыс. работников отрасли.-0-