Пьяные попугаи заполонили город в Австралии

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители австралийского города Брум начали жаловаться на необычных птиц, которые затерроризировали людей. Об этом пишет The Fox Melbourne.

Горожане уже не первую неделю сталкиваются на улице с пьяными попугаями, которые употребляют в пищу ферментированные манго. Оказывается, в конце сезона эти фрукты остаются нетронутыми и становятся добычей попугаев. В регионе Кимберли плоды падают на землю и начинают гнить, а также ферментироваться на солнце. При этом запускается процесс брожения. Такое лакомство употребляют в пищу попугаи, которые получают соответствующий эффект.

Жители города все чаще сталкиваются с нетрезвыми попугаями. Пернатые после употребления фруктов становятся сонными, а также без всякого страха влетают в окна или просто не могут взлететь. Попугаи устраивают настоящий дебош. Необычное поведение птиц уже привлекло внимание многих пользователей сети.-0-