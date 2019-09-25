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25 сентября 2019, 08:01

Пласидо Доминго покидает Метрополитен-оперу из-за скандала

Пласидо Доминго. Фото Getty Images
Пласидо Доминго. Фото Getty Images

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго покидает Метрополитен-оперу, где выступал более 50 лет, из-за скандала. Его подозревают в сексуальных домогательствах, которые могли произойти в 1980-х годах, сообщает Deutche Welle.

Представители театра подтвердили уход знаменитости.

Ожидалось, что 25 сентября Пласидо Доминго исполнит ведущую партию на премьере оперы "Макбет" композитора Джузеппе Верди, основанной на трагедии Уильяма Шекспира. "Мое участие в постановке отвлечет внимание от усердного труда моих коллег - как на сцене, так и за кулисами", - подчеркивается в заявлении певца, принявшего участие в генеральной репетиции. За свою более чем полувековую карьеру Доминго исполнил около 150 ведущих оперных партий и не менее 21 раза открывал сезон в Метрополитен-опере.

В августе об отмене предстоящих выступлений Пласидо Доминго на фоне обвинений в его адрес объявили Филадельфийский оркестр и Опера Сан-Франциско. Крупнейший на юго-западе США театр готовился 6 октября отметить 50-летний юбилей сотрудничества со знаменитостью и планировал по этому случаю "особое выступление".

Ранее информагентство AP опубликовало материал, в котором восемь певиц и одна танцовщица обвинили всемирно известного 78-летнего тенора в сексуальных домогательствах, которые предположительно произошли в 1980-х годах. Одна из собеседниц агентства утверждала, что исполнитель положил руку на ее юбку, а трое уверяли, что он насильно поцеловал их. По версии обвинительниц, в ряде случаев их карьера была разрушена после того, как они отклонили приставания певца.

Сам Пласидо Доминго оспаривает подобные заявления в свой адрес. Он выразил озабоченность "атмосферой, в которой людей осуждают без соответствующих процедур". Ранее исполнитель выразил сожаление, что, возможно, заставил кого-то почувствовать себя некомфортно.-0-

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