Пласидо Доминго покидает Метрополитен-оперу из-за скандала

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго покидает Метрополитен-оперу, где выступал более 50 лет, из-за скандала. Его подозревают в сексуальных домогательствах, которые могли произойти в 1980-х годах, сообщает Deutche Welle .

Представители театра подтвердили уход знаменитости.

Ожидалось, что 25 сентября Пласидо Доминго исполнит ведущую партию на премьере оперы "Макбет" композитора Джузеппе Верди, основанной на трагедии Уильяма Шекспира. "Мое участие в постановке отвлечет внимание от усердного труда моих коллег - как на сцене, так и за кулисами", - подчеркивается в заявлении певца, принявшего участие в генеральной репетиции. За свою более чем полувековую карьеру Доминго исполнил около 150 ведущих оперных партий и не менее 21 раза открывал сезон в Метрополитен-опере.

В августе об отмене предстоящих выступлений Пласидо Доминго на фоне обвинений в его адрес объявили Филадельфийский оркестр и Опера Сан-Франциско. Крупнейший на юго-западе США театр готовился 6 октября отметить 50-летний юбилей сотрудничества со знаменитостью и планировал по этому случаю "особое выступление".

Ранее информагентство AP опубликовало материал, в котором восемь певиц и одна танцовщица обвинили всемирно известного 78-летнего тенора в сексуальных домогательствах, которые предположительно произошли в 1980-х годах. Одна из собеседниц агентства утверждала, что исполнитель положил руку на ее юбку, а трое уверяли, что он насильно поцеловал их. По версии обвинительниц, в ряде случаев их карьера была разрушена после того, как они отклонили приставания певца.

Сам Пласидо Доминго оспаривает подобные заявления в свой адрес. Он выразил озабоченность "атмосферой, в которой людей осуждают без соответствующих процедур". Ранее исполнитель выразил сожаление, что, возможно, заставил кого-то почувствовать себя некомфортно.-0-