Пластик захватывает мир в новом клипе IOWA

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое видео появилось на YouTube-канале певицы IOWA на песню "Маяки".

В клипе группа попыталась рассказать о проблеме загрязнения окружающей среды и помощи природе. Музыканты создали настоящий экологический апокалипсис в видео, а весь реквизит: пластик и жестяные банки, собирали по друзьям.

Этого оказалось недостаточно и коллектив купил еще 80 килограмм мусора. После съемок отходы рассортировали и сдали в переработку.

По словам IOWA, на создание клипа и написания песни ее вдохновила борьба за озеро Байкал. Напомним, что там намеревались построить завод по розливу бутилированной воды.

Видео получилось очень ярким и наполнено огромным смыслом. Стоит посмотреть его прямо сейчас!