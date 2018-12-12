Платье принцессы Дианы и любимая кукла Елизаветы II проданы на аукционе

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шелковое платье принцессы Дианы и любимая детская игрушка нынешней британской королевы Елизаветы II были проданы на аукционе Kerry Taylor в Лондоне. Об этом сообщает телеканал "МИР 24".
Изящное платье цвета слоновой кости, созданное модельером Дэвидом Эммануэлем, стало одним из самых привлекательных лотов аукциона. Леди Ди надевала его в 1986 году на официальное мероприятие в Бахрейне. После этого принцесса пожертвовала платье на благотворительность. Во время нынешних торгов наряд приобрел один из музеев США за $202 тыс.
Любимая кукла королевы Елизаветы II ушла с молотка за $3,9 тыс. Известно, что, будучи маленькой девочкой, Елизавета подолгу играла с этой куклой, часто в компании своей сестры Маргарет. Игрушка, изготовленная фабрикой Chad Valley toys в 1935 году, впоследствии досталась няне принцесс Кларе Найт, которая подарила куклу племянницам. Затем игрушка была продана с аукциона и попала в частную коллекцию.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4085 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|2.127 BYN
|2.125 BYN
|2.128 BYN
|RUB
|3.2009 BYN
|3.195 BYN
|3.205 BYN