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Калейдоскоп
19 марта 2020, 13:07

Playboy прекращает выпускать печатную версию журнала

Фото Reuters
Фото Reuters

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американское издание Playboy с весны 2020 года перестанет издаваться в печатном виде в США. Об этом рассказал глава Playboy Enterprises Бен Кон в своем блоге на платформе Medium.

Последний номер знаменитого журнала выйдет весной 2020 года. С 2019 издание выходит раз в квартал, однако, по словам главы компании, разговоры о закрытии печатной версии ходили давно. Распространение коронавируса стало последним фактором, который помог принять окончательное решение.

Теперь весь контент Palyboy будет публиковаться в цифровом варианте. Помимо всего прочего, глава Playboy Enterprises Бен Кон не исключает возможности, что журнал вернется к печатному виду, однако в новых форматах.

Журнал Playboy был создан Хью Хефнером в 1953 году. За это время на обложке издания побывали многие популярные звезды, в том числе Мэрилин Монро, Синди Кроуфорд и Памела Андерсон. -0-

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