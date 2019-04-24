Племянница Ирины Шейк восхитила сеть красотой

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cупермодель Ирина Шейк разместила в личном Instagram-аккаунте семейное фото. Таким образом она поздравила родную сестру с днем рождения.

На снимке можно увидеть племянницу модели, которой сейчас тринадцать лет. Ее зовут Ирина. Поклонников очаровала внешность подростка – они оставили восторженные комментарии под фото. Многие отметили, что девочка невероятно красивая.-0-

Фото из Instagram-аккаунта