Племянница Веры Брежневой затмила звездную тетю красотой

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева недавно отметила свой день рождения и теперь фотоотчетом поделилась в Instagram.

Певица со всей семьей отправилась на отдых в Италию. По всей видимости, семейный праздник удался. "Идеальный день рождения - это идеальная компания в идеальном месте ... я , как и хотела, собрала всех сестер и мы провели этот день в потрясающей атмосфере", - рассказала Вера Брежнева в подписи к посту.

По словам артистки, единственный минус был в том, что всей семье не удается сделать совместный снимок, чтобы все влезли в кадр. Пользователи сети оценили виды и поздравили артистку с прошедшим, однако внимание поклонников привлекла 14-летняя племянница певицы.

"Вера скажите а с права от вас после сестры Гали (я так понимаю)это ваша племянница?" - написала одна из поклонниц артистки.

Александра (крайняя справа). Фото из Instagram

Поклонники Веры Брежневой отметили, что племянница звезды растет настоящей красавицей и уже близка к тому, чтобы затмить красотой знаменитую тетю. 14-летняя дочка сестры Галины Александра впечатлила пользователей Instagram и те не прекращают в комментариях расспрашивать Брежневу о своей родственнице. -0-