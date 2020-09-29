Пляжные снимки Лизы Арзамасовой очаровали Instagram

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Лиза Арзамасова опубликовала в Instagram новый пост, который буквально восхитил многих фолловеров звезды.

Девушка отправилась к морю и принялась с фанатами делиться кадрами с пляжа. Для отдыха на теплом песке Лиза Арзамасова выбрала нежно голубой наряд и синие очки. Кадры получились очень атмосферными и быстро очаровали пользователей социальной сети.

В комментариях фолловеры отметили красоту девушки, а также пожелали хорошего отдыха. Впрочем, не меньше было вопросов о ее новом бойфренде Илье Авербухе, с которым она недавно появилась в эфире на телевидении. -0-