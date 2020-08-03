Пляжный лайфхак: блогерша показала легкий способ, чтобы избавиться от песка на ногах - видео

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка в Tiktok решила показать пользователям сети простой способ очистить ноги после посещения пляжа. На лайфхак обратило внимание издание The Sun.

Молодая мама с детьми отправилась на отдых. После купания и прогулки по пляжу, она записала на видео способ, который использует, чтобы очистить ноги малышей от мокрого песка.

Для этого она взяла детскую присыпку и насыпала ее на ноги своих чад. После этого девушка легким движением стряхивает песок. Пользователи сети восхитились пляжным лайфхаком и отметили, что это очень умно. Другие юзеры принялись обсуждать способ, из-за чего видео быстро стало вирусным. Его посмотрели около 250 тысяч раз, а также люди оставили огромное число комментариев. -0-