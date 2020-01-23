Пляжный образ Лободы не понравился фанатам

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Светлана Лобода выставила новое фото с пляжа в личном Instagram-аккаунте.

На ней надето бикини и лазурное пляжное платье, на лице - очки. Часть поклонников раскитиковала образ: он показался им скучным. Но все же большинство комментариев было написано довольными фанатами, которые не скупились на комплименты: отмечали ее стройные ноги и свежий вид.-0-

Лобода прогулялась по пляжу Мексики в ультракоротких шортах Поклонники обратили внимание на откровенный образ певицы: на ней ультракороткие шорты, черный лиф, белая рубашка и шляпа с пером. Фолловеры не смогли пройти мимо стройной фигуры певицы и длинных ног.