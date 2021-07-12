"Плюс 20 лет": преображение Юлии Ковальчук раскритиковали в сети

Юлия Ковальчук. Фото из Instagram
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица и телеведущая Юлия Ковальчук опубликовала в Instagram новый снимок, который вызвал неоднозначную реакцию юзеров.
Артистка задумалась о том, чтобы поменять прическу и сразу представила в соцсети возможный вариант. В кадре Юлия Ковальчук предстала с объемным каре и челкой. Образ получился вполне себе неплохим, однако юзеры принялись критиковать преображение звезды.
В комментариях многочисленные фолловеры написали, что подобный стиль совершенно не идет Юлии Ковальчук. "Совершенно нет", "Плюс 20 лет, сразу", "Прибавляет возраст", - отметили поклонники. Прочем, это только прибавило популярности посту, который собрал огромное число лайков.