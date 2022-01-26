Плюс одна фобия: семья случайно привезла с отдыха скорпиона

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительная история приключилась с семьей из английского города Уинчестер, которая случайно привезла с отдыха безбилетника в виде скорпиона. Об этом сообщает Daily Mirror.

Британцы отдыхали в Коста-Рике. Однако после отпуска с ними вернулся очень необычный путешественник. Оказывается, к ним в чемодан незаметно забрался скорпион.

Опасный обитатель экзотической страны не только пережил перелет в девять тысяч километров, но и более 10 дней исследовал свой новый дом, пока члены семьи не заметили его на кухне. Они приняли решение вызвать на помощь Королевское общество защиты животных. Теперь скорпион в безопасности, а занятная история прославила семью в сети.-0-

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