Плющенко и Рудковская подняли настроение поклонникам участием в популярном челлендже - видео

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе с женой Яной Рудковской решились на очередной челлендж под названием "стол для пикника". Участникам нужно удержаться от падения, "обходя" законы гравитации.

Супругам удалось выполнить поставленную задачу, однако получилось у них это явно не с первой попытки. "Чего мне это стоило" – прокомментировала свои старания Рудковская.

Поклонников звездной пары очень развеселил ролик. Фолловеры оставили много лайков и комментариев: "С вами весело!", "Я от Вас в восторге! Энергетика, молодость, красота!", "Супер! Позитивчик в ленте", "Прикольные… Держит, не держит, а хорошее настроение обеспечено".-0-