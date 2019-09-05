"Плохие парни навсегда" возвращаются в первом трейлере

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5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Долгожданное продолжение популярного боевика "Плохие парни" выйдет на большие экраны в 2020 году.
Зрители снова увидят в главных ролях Уилла Смита и Маркуса Бернетта. "Плохие парни" в последний раз начинают крупное и серьезное расследование.
Один из напарников ловит преступников ради веселья, а другому необходимо кормить семью, однако полицейские вновь берутся за оружие, когда их пытается убить наемник, которому "Плохие парни" в прошлом перешли дорогу.
Фильм "Плохие парни навсегда" выйдет на большие экраны 17 января. Режиссером ленты стал Адиль Эль Арби и Билал Фалла. -0-