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Калейдоскоп
03 июня 2021, 07:00

По этой примете можно узнать, какой будет осень в этом году!

Фото из архива
Фото из архива

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Константин Огуречник и Елена Льносейка. Закончив сев хлебов - сеют лен.

Примечали, если хорошо рябина цветет - к урожаю льна.

Если на Елену ненастье, то и осень будет ненастной.

Вечером кузнечики стрекочут без остановки - примета того, что будет хорошая погода.

ИМЕНИНЫ

православные: Елены, Константина, Касьяна, Михаила, Фёдора;

католические: Клотильды, Тамары, Анатолия, Матвея.

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Всемирный день велосипеда. Объявлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 апреля 2018 года.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Католики празднуют День Пресвятого Тела и Крови Христа.

Православные верующие празднуют Владимирскую икону Божией Матери.

Православные верующие чтут память равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены, благоверного князя Константина (Ярослава) и чад его Михаила и Феодора Муромских чудотворцев.

СОБЫТИЯ

1946 год - было принято решение о создании Отдела внешних церковных сношений Русской православной церкви.

1986 год - в Гомеле было основано республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Институт радиологии".

2014 год - открылась для пассажиров новая станция метро "Малиновка".

РОДИЛИСЬ

1786 год - Тизенгауз Константин, природовед, просветитель. Принимал участие в войне 1812 года против Наполеона. После войны занимался научной работой в области орнитологии. Основатель белорусской орнитологии, работы которого не утратили своего значения до нашего времени. Разработал систему классификации птиц, которой пользуются современные ученые. Увлекался живописью, был учеником Я.Рустема. В своем имении в Поставах создал орнитологический музей, собрал картинную галерею, значительную библиотеку. Умер в 1853 году.

1915 год - Гугель Адольф Самойлович, художник, заслуженный деятель искусств Беларуси (1976). В 1940 году окончил Витебское художественное училище. Работал в станковой живописи в жанрах сюжетно-тематической картины, пейзажа, портрета, натюрморта. Автор тематических картин: "Идут на фронт", "Кастусь Калиновский", "Партизанам Беларуси посвящается", "Дети войны" и др. Произведения отличаются сюжетной насыщенностью, драматизмом, живописной динамичностью, напряженным колоритом, построенным на контрастных цветовых соотношениях. Умер в 1999 году.

1916 год - Караваева Тамара Георгиевна, белорусская артистка балета, заслуженная артистка Беларуси (1949). Работала в театрах оперы и балета Перми, Еревана, Свердловска. В 1946-1958 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Исполнила партии в балетах "Князь-озеро" В.Золотарева, "Лебединое озеро" и "Спящая красавица" П.Чайковского, "Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева и др. Умерла в 1997 году.

1935 год - Зуенок Василь (Василий Васильевич), белорусский поэт, прозаик, критик, литературовед, кандидат филологических наук (1973). В 1959 году окончил БГУ. Работал в газете "Пiянер Беларусi", был заместителем, главным редактором журнала "Маладосць", главным редактором журнала "Бярозка". Автор сборников лирической поэзии "Селение", "Черная лестница", "Письма с того света", книг для детей, зарисовок и очерков. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1974), Государственной премии Беларуси (1982).

1961 год - Щерба Владимир Яковлевич, белорусский ученый в области горного машиностроения и разработки калийных месторождений, доктор технических наук (2007). В 1983 году окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства, в 2000 Московский открытый университет. Автор научных работ по созданию горных машин для горнодобывающего комплекса Беларуси, управлению газодинамическими явлениями при разработке калийных месторождений. Лауреат Государственной премии Беларуси (2000). Умер в 2017 году.

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