Победитель лотереи лишился огромной суммы из-за незнания языка

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местный житель города Нью-Бедфорд в штате Массачусетс лишился многомиллионного выигрыша из-за незнания языка, сообщает издание Daily Mail.

Мужчина по имени Джоао Луис ДаПонте подал иск против двух своих подруг, которые, по его мнению, присвоили себе несколько миллионов долларов, выигранных в лотерею.

Оказывается, местный житель приехал в США из Португалии и не до конца овладел английским языком. Мужчина перепутал слово mil, что на его языке означает "тысяча". Победитель посчитал, что стал обладателем $4 тысяч, однако позже выяснилось, что счастливый лотерейный билет принес ему "4mil" или $4 миллиона.

Мужчина решил не заморачиваться и отправил за деньгами двух своих подруг, пообещав им $200 с выигрыша. Знакомые обратились к организаторам лотереи и забрали деньги, а после вернули мужчине $3,8 тысячи.

В суде он рассказал, что только после узнал о настоящей сумме выигрыша, которая, с учетом налогов, составила $2,6 миллиона. Обман раскрылся, когда ДаПонте поговорил с другом, который знает всех троих и раскрыл ему правду. В свою очередь, девушки все отрицают и говорят, что не получали лотерейный выигрыш для кого-то другого. Теперь суду предстоит во всем разобраться. -0-