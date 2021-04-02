Победитель новогодней лотереи в Бразилии не забрал выигрыш в $28,5 млн

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладатель лотерейного билета из Сан-Паулу не явился в отделение проводящего новогоднюю лотерею госбанка Caixa Economica Federal, лишившись права на выигрыш, который составил $28,5 млн. Срок обращения истек 1 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

Джекпот новогоднего розыгрыша поровну разделили между собой два участника, которые угадали все шесть чисел выигрышной комбинации: 25-35-41-17-20-42. Сделавший ставку в столице северо-восточного штата Сержипе - городе Аракажу, своевременно обратился за выигрышем.

По правилам розыгрыша, победителю розыгрыша дается 90 дней, чтобы обратиться за получением приза. В противном случае средства направляются в Фонд финансирования высшего образования.

Как сообщает Globo, сумма джекпота новогодней лотереи 2020 года стала самой крупной за всю историю розыгрышей - 325,2 млн реалов (около $57 млн). Вместе с тем это далеко не первый случай, когда победитель "забывает" свой выигрыш. Так, только в 2020 году почти 312 млн реалов (около $54,5 млн) призового фонда так и остались невостребованными. За последние пять лет победители гослотерей подарили государству выигрышей на 1,62 млрд реалов (около $284 млн).-0-