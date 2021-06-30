Победительницей конкурса красоты в США впервые стал трансгендер

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка по имени Каталуна Энрикес выиграла конкурс красоты в США и вошла в историю. Об этом пишет Daily Mail.

Модель стала обладательницей титула "Мисс Невада", став первой в истории женщиной-трансгендером, которая одержала победу в конкурсе красоты.

Состязание проходило в Лас-Вегасе, а за титул боролись 22 участницы. В итоге, жюри присудило победу Каталуне Энрикес, которая раньше была мужчиной. В 10 лет, еще мальчиком, победительница конкурса переехала в США, а в 2016 году начала карьеру модели. -0-