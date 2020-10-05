Победный танец девушки развеселил сразу миллионы юзеров - видео

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из США Дакара Спенс поделилась в Instagram забавным роликом, который моментально стал вирусным.

Популярности кадрам добавила не только атмосфера, но и предыстория к ним. Как оказалось, к женщине на собеседование пришла Кей Кей. Девушка подошла по всем критериям и ей сообщили, что она может с завтрашнего дня приступать к работе.

Разумеется, Кей очень обрадовалась таким новостям и отправилась к своей машине, но перед этим сделал одну вещь, которая и позабавила юзеров сети.

Девушка вышла из здания и на мгновение остановилась, чтобы проверить наличие людей вокруг. После того, как она удостоверилась, женщина исполнила небольшой победный танец, который попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

Ролик загрузили в сеть, где он приобрел широкую популярность. Многие принялись поздравлять Кей Кей с новой работой, а другие просто наслаждались неподдельными эмоциями американки. -0-