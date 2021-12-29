Побег века: ничто не может удержать эти комочки милоты (Видео)

Скриншот из видео

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад женщина из США поделилась на YouTube забавными и милыми кадрами, которые восхитили пользователей сети. Девушка пояснила, что они с мужем завели семь маленьких щенков, которые наполнили дом весельем и милотой. Питомцев разместили в специальном отгороженном месте. Впрочем, для собачек такая преграда оказалась условной. Маленькие щенки не собирались ограничиваться одной комнатой, поэтому организовали побег века. Один из питомцев протиснулся между прутьями забора, ясно дав понять, что ничто не сможет удержать взаперти эти комочки милоты. Кадры очаровали пользователей сети, которые посмотрели видео огромное число раз.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!