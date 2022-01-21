Почему нужно есть гранат – рассказали ученые

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21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гранат обладает противораковым действием. К такому выводу пришли американские ученые, сообщает Healthline.
Вещества, которые содержит гранат, вызывают гибель раковых клеток. Результаты исследования, которые опубликованы в журнале Nutrition and Cancer, свидетельствуют о том, что гранатовый сок способен уменьшить злокачественную опухоль на 61%.
Помимо этого, гранатовый сок является мощным сосудорасширяющим средством. Гранат улучшает кровоток и насыщает кислородом мышечные ткани.-0-
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