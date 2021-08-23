Починила: одно прикосновение хозяйки помогло вывести на чистую воду хромающую собаку (Видео)

Одним утром девушка прогуливалась со своим песикам по улицам Мадрида. В какой-то момент питомец начал хромать, а после и вовсе приподнял лапку от земли. Женщину это всерьез перепугало, однако она почувствовала подвох.











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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно жительница Испании поделилась любопытным и веселым роликом, который пришелся по душе пользователям. Кадры разместили на YouTube.По всей видимости, собака не горела желанием возвращаться домой и хотела погулять подольше, поэтому придумала план. Песик симулировал травму, ведь всего одним прикосновением девушка "починила" конечность своего питомца. Этот момент повеселил юзеров, которые посмотрели видео огромное число раз. -0-