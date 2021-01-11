Почтальон скрасил карантин девочки, устроив трогательные танцы - милое видео

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый из нас тяжело переносит изоляцию, но сложнее всего приходится детям. Они вынуждены сидеть взаперти, не давая выход энергии и не получая эмоции.

Так произошло с трехлетней девочкой доктора Дэвида Уитлоу из Портленда в США. Его дочка устала сидеть на карантине, однако нашелся тот, кто скрасил ее затворничество. Им оказался мужчина по имени Саймон Йен, который работает местным почтальоном. Милым видео поделились в TikTok.

Каждый день мужчина приносил к дому девочки почту, а та, в свою очередь, радостно его встречая, махала рукой из окна. Позже у девочки и почтальона сложились теплые отношения. Теперь малышка встречает Саймона Йена только танцем, а тот ей отвечает взаимностью. Неудивительно, что трехлетний ребенок с нетерпением ждет каждую встречу с почтальоном. -0-