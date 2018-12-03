Почти 35 тыс. игрушек выбросили на лед болельщики во время хоккейного матча в США

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болельщики на матче Американской хоккейной лиги выбросили на лед 34 798 мягких игрушек, установив новый рекорд в рамках ежегодной рождественской благотворительной акции Teddy Bear Toss. Об этом сообщает американский спортивный телеканал ESPN.
Встреча между клубами "Херши Беарс" и "Бингемтон Девилз" состоялась на арене Giant Center в Херши (штат Пенсильвания) и завершилась победой хозяев со счетом 6:3. Собранные игрушки разойдутся по 30 местным благотворительным учреждениям, больницам и детским домам.
Teddy Bear Toss - популярная рождественская благотворительная акция. Болельщики приносят на матч различные мягкие игрушки, которые нужно выбросить на лед, когда хозяева забросят свою первую шайбу. Впервые акция была проведена в 1993 году и быстро распространилась по всему миру. Предыдущий рекорд по количеству собранных мягких игрушек был установлен в 2015 году во время одного из матчей Западной хоккейной лиги, тогда удалось собрать более 28 тыс. игрушек. Национальная хоккейная лига не участвует в акции, поскольку не приветствует бросание на лед посторонних предметов.-0-
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