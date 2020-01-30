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Калейдоскоп
30 января 2020, 07:01

Почти как "танцующий миллионер" - Газманов зажег с женой на курорте

Олег Газманов. Фото из Instagram
Олег Газманов. Фото из Instagram

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский певец Олег Газманов поделился новыми кадрами со своего отпуска в Instagram.

В этот раз артист признался подписчикам, что решил пренебречь зарядкой, ведь его супруга захотела танцевать.

Певец в подписи к посту признался, что это было правильным решением, ведь "день начался прекрасно". Поклонники Газманова тепло приняли свежий ролик и отметили, что отношения пары - наглядное доказательство прекрасного состояния души и большой любви.

Пост быстро собрал тысячи просмотров и множество самых разнообразных хвалебных комментариев.-0-

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