Почти насквозь: пожарная машина пробила здание в США

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительный инцидент с участием пожарных произошел в одном из городов Северной Филадельфии. Кадры публикует телеканал 6ABC.

Огромная пожарная машина почти насквозь пробила дом. Команда спасателей направлялась на вызов, когда на перекрестке перед ними «выскочила» легковушка. Водитель попытался уйти от столкновения, однако служебный транспорт сначала врезался в машину, а после отскочил прямо в здание. Скорость была высокой, поэтому пожарная машина пробила строение и почти проехала насквозь.

К счастью, обошлось без жертв, однако небольшие травмы получили четверо пожарных. Их доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь. На месте работают коллеги спасателей, которые не исключают возможности, что конструкция здания может обрушиться. Жильцов дома уже эвакуировали. -0-