Подарок сыну от умершего отца растрогал пользователей сети

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек поделился в сети историей и рассказал о подарке, который он получил от отца спустя шесть лет после его кончины. Об этом сообщает издание The Indian Express.

Парню по имени Мэтт Гудман исполнился 21 год. В этот день его отца не было с ним уже шесть лет, но мужчина все же смог сделать один из самых трогательных подарков в истории. С помощью сестры парня папа передал своему сыну купюру в $10. Эти деньги мужчина дал своей дочери перед смертью, чтобы в 21-ый день рождение Мэтта он купил себе свое первое пиво.

almost 6 years ago before my dad passed he gave my sister this 10$ bill to give to me on my 21st birthday so he could buy me my first beer, cheers pops havin this one for you! pic.twitter.com/oaIulpEJTc — Matt Goodman (@mattg12699) December 6, 2020

Так молодой человек и поступил, а после рассказал о трогательном подарке в Twitter. Пост быстро стал вирусным и собрал более полумиллиона лайков и десятки тысяч ретвитов. -0-