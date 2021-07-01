Подарок Тимати для дочки за десятки миллионов рублей вызвал неоднозначную реакцию юзеров

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный артист Тимати представил в Instagram новый ролик, который вызвал разные эмоции у подписчиков.

Музыкант опубликовал ролик, где он преподносит своей дочери очень дорогое кольцо. Всему этому предшествовала милая история, когда семилетняя девочка спросила у папы, почему он подарил кольцо не ей, а победительнице шоу "Холостяк" Екатерине Сафаровой. После этого Тимати решил исправить ситуацию.

Знаменитость преподнесла дочке подарок за десятки миллионов рублей. Девочка по имени Алиса получила синюю коробку, где лежало кольцо из белого золота с крупным желтым бриллиантом и еще двумя камнями по бокам.

Юзеры неоднозначно восприняли ролик Тимати. Одни посчитали, что такой дорогостоящий подарок для семилетней девочки - перебор, другие, напротив, уверены, что "если средства позволяют, то почему бы и нет". Кадры привлекли внимание юзеров, а видео с реакцией ребенка уже посмотрели более 7,7 миллионов раз. -0-