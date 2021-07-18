Подборка фото, где уровень иллюзии и маскировки вышел на новый уровень!

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие уверены, что совпадений не бывает, однако эти фотографии доказывают совершенно противоположное.

На Reddit есть раздел, где люди публикуют моменты из жизни, когда им пришлось столкнуться с чудесами маскировки. Кто-то в одни день решил выбрать штаны, которые точно повторили узор и расцветку кровати, а другие купили коврик, идеально подходящий под цвет шерсти их питомца. Эти кадры выводят уровень иллюзии и маскировки на совершенно новый уровень!

Неудивительно, что тред так популярен, а каждую минуту появляются все новые и новые фотографии. Каждая из них - редкость и показывает, насколько любопытными могут быть совпадения в жизни. Благо есть камера в телефоне, чтобы все запечатлеть! -0-

Фото Reddit